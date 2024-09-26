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В Китае придумали, как стабилизировать экономику страны

Китай рассчитывает ускорить экономику за счет выплат бедным и безработным

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Mark Schiefelbein/AP

Власти Китая активизировали усилия по оживлению роста ВВП страны. Об этом пишет Bloomberg.

Экономику планируется разогнать за счет стабилизации рынка недвижимости путем ограничения строительства новых жилых домов, а также выплат бедным и безработным гражданам.

Кроме того, КНР планирует продать часть суверенных облигаций. Ожидается, что это способствует увеличению экономики на 0,2 процентного пункта и поможет достичь целевого показателя роста в 5% годовых.

Рынок позитивно отреагировал на заявления Пекина. Китайский индекс CSI 300 за сутки взлетел на 4,23%, до 3545,32 пункта.

Пока Китай разбирается с внутренними проблемами, Индия нацелилась на экономическое лидерство. Согласно прогнозам, страна может занять первое место по росту ВВП уже к 2030 году.

Ранее экономист предупредил о возможной рецессии в Германии.

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