В Китае придумали, как стабилизировать экономику страны

Власти Китая активизировали усилия по оживлению роста ВВП страны. Об этом пишет Bloomberg.

Экономику планируется разогнать за счет стабилизации рынка недвижимости путем ограничения строительства новых жилых домов, а также выплат бедным и безработным гражданам.

Кроме того, КНР планирует продать часть суверенных облигаций. Ожидается, что это способствует увеличению экономики на 0,2 процентного пункта и поможет достичь целевого показателя роста в 5% годовых.

Рынок позитивно отреагировал на заявления Пекина. Китайский индекс CSI 300 за сутки взлетел на 4,23%, до 3545,32 пункта.

Пока Китай разбирается с внутренними проблемами, Индия нацелилась на экономическое лидерство. Согласно прогнозам, страна может занять первое место по росту ВВП уже к 2030 году.

Ранее экономист предупредил о возможной рецессии в Германии.