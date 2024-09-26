Средняя ставка по вкладам в России приблизилась к 18%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России по итогам второй декады сентября достигла 17,99% годовых, следует из отчета Центрального банка РФ.

В начале месяца показатель составлял 17,63%. Таким образом, прирост за период составил 0,36 процентного пункта (п. п.).

Наибольший рост произошел по депозитам сроком более года — на 1,07 п. п., до 17,27% годовых. Ставки по вкладам на срок от шести месяцев до года за период увеличились на 0,23 п. п. и достигли 17,5% годовых, по сберегательным инструментам на срок три-шесть месяцев — на 0,15 п. п., до 17,06% годовых.

Между тем доходность по депозитам до трех месяцев снизилась на 0,04 п. п., до 16,23% годовых.

На протяжении последних нескольких лет доля россиян со сбережениями держится на отметке около 50%. Текущий уровень составляет 53,8%.

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