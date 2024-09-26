Новак назвал условие для возобновления экспорта бензина

Россия возобновит поставки бензина за рубеж, если на внутреннем рынке топливо будет в избытке. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его слова приводит РИА Новости.

«Всегда экспорт разрешается, если есть избыток на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов, потому что его избыток. Оно продается и на внутренний рынок, и на экспорт», — отметил Новак.

По словам вице-премьера, ситуация на российском топливном рынке сейчас стабильная. Причины для опасений отсутствуют, заверил он.

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