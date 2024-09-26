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В Венгрии раскритиковали остановку Украиной транзита нефти «Лукойла»

Сийярто назвал остановку Украиной транзита нефти «Лукойла» недружественным шагом

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал остановку Украиной транзита нефти «Лукойла» недружественным шагом. Его слова передает РИА Новости.

По словам Сийярто, ЕС не дал понять Украине, что нельзя ставить под угрозу энергетическую безопасность других стран — членов союза. Он добавил, что энергетическая безопасность носит первостепенный характер.

«Они заявили, что для нас это не является большой проблемой. Словакия и мы обратились за помощью к Европейской комиссии, и я думаю, что для них было бы естественно отстаивать интересы своих членов. Но вместо этого они сказали, что это не проблема», — пояснил венгерский министр.

До этого Сийярто говорил, что Будапешту стало неважно, продлит ли Украина транзит газа из России через свою территорию с 2025 года благодаря газопроводу «Турецкий поток».

Сийярто также отметил, что Россия привержена выполнению договоров об обеспечении энергобезопасности Венгрии.

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