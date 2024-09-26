Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские нефтяные танкеры достигли рекордных показателей в Арктике

Bloomberg: Россия поставила рекорд в Арктике во время нынешней навигации

close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Россия поставила рекорд по перевозкам нефти в Арктике во время нынешнего навигационного периода, до сезона, когда плавание становится небезопасным. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

По Северному морскому пути в этот период навигации прошли совокупно 15 танкеров с около 10,7 млн баррелей сырой нефти — при этом за прошлый год по этому маршруту прошло около 10,5 млн баррелей.

Помимо того, в 2024 году навигация по Северному морскому пути была сокращена — она будет завершена в октябре, а не как обычно в ноябре. Таким образом, для перевозки нефти по этому маршруту остался только один месяц.

До этого глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что санкционное давление замедляет темпы роста перевозок по Северному морскому пути.

Он добавил, что «Росатом» изучает возможности участия Вьетнама в проектах Северного морского пути.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как студенческий экспедиционный корпус покоряет русский Север.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами