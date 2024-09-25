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Эксперт рассказал про вероятность снижения стоимости жилья в РФ

«Эксперт РА»: цены на жилье в России должны стабилизироваться

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Цены на недвижимость в стране в дальнейшем стабилизируются, а вероятность их снижения невысока. Такую оценку дала глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в интервью ТАСС.

По ее словам, даже в условиях прогнозируемого падения спроса из-за высоких ставок по рыночной ипотеке резкого обвала цен на первичное жилье не произойдет.

«Скорее, рынок ждет некоторая стабилизация», — убеждена эксперт.

Причиной тому служит сокращение застройщиками объемов ввода новых объектов в преддверии прекращения программы льготной ипотеки. Это не позволит допустить затоваривания рынка и, соответственно, существенного падения стоимости жилья.

До этого россиянам рассказали , что повторение китайского сценария в России маловероятно. В отличие от Китая, где жилье носит инвестиционный характер, в РФ оно сохраняет утилитарную функцию. Россиянам действительно нужны новые квадратные метры, тогда как в Китае уже более 90% населения владеют жильем, что снижает спрос.

Ранее в Госдуме предложили внедрить новый механизм жилищного кредитования.

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