Промышленник Дерипаска поздравил студентов-победителей стипендиальной программы

Стипендиатами программы, идею которой предложил промышленник Олег Дерипаска, в этом году стали 200 российских студентов из более чем 50 высших и средних специальных учебных заведений.

Обращаясь к победителям программы в поздравительных письмах, Дерипаска отметил их успехи в учебе и пожелал неисчерпаемой энергии для новых достижений.

Стипендиальная программа стартовала в 2021 году и охватывает более 20 городов в девяти регионах России. Она направлена на поддержку самых талантливых и активных студентов.

За четыре года победителями программы стали более 600 студентов, которые получают образование в области энергетики, металлургии, горного дела, медицины и педагогики. Для студентов вузов максимальный размер стипендии составляет 25 тыс. рублей, ссузов — 15 тыс. рублей.

Для того, чтобы получать стипендию, нужны не только отличные оценки, но и научные достижения, участие в благотворительных, волонтерских, донорских акциях, победы в студенческих олимпиадах и творческих конкурсах.

По словам студента Иркутского базового медицинского колледжа Андрея Полковникова, который стал обладателем стипендии, финансовая поддержка позволит ему достигать высоких результатов в учебе.

«Надеюсь, что и в этом буду круглым отличником. В перспективе я хочу работать фельдшером на Ново-Иркутской ТЭЦ», — рассказал студент.

В стипендиальной программе участвуют 57 вузов и ссузов, в том числе ведущие университеты страны и крупнейшие научные центры Сибири: Санкт-Петербургский горный университет, Уральский федеральный университет, Сибирский федеральный университет и другие.