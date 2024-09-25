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Россиянам рассказали, стоит ли опасаться китайского сценария в недвижимости

«РГ»: повторение китайского сценария в жилищном секторе в России маловероятно

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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

В Китае наблюдается серьезный спад на рынке недвижимости. Цены на жилье в крупных городах упали на 20-40%, а объем продаж жилья сократился на 18%. Об этом пишет «Российская газета»

Причиной стало чрезмерное строительство в последние годы, из-за чего образовался огромный излишек жилья, отмечает издание.

Эксперты считают маловероятным повторение подобного кризиса в России, поскольку здесь сохраняется утилитарная функция жилья, а не инвестиционная, как в Китае. Россиянам действительно нужны новые квадратные метры, тогда как в Китае более 90% населения уже являются собственниками жилья.

«Уже построенного жилья, по оценкам, хватит для проживания 3,7 млрд человек, тогда как все население Китая сейчас — 1,4 млрд», — отмечает вице-президент Ассоциации содействия развитию деловых связей «Китайский деловой центр» Чжиган Чэнь.

Многие застройщики разорились, банки не продлевают им кредитные линии, и стройки приостанавливаются. Недостроенные дома зачастую сносят целыми кварталами. Власти Китая пытаются стабилизировать ситуацию, направляя строительство в сельские районы, ограничивая новое строительство в крупных городах и выкупая квартиры у застройщиков для предоставления их малоимущим семьям.

«Эти события не только обострили финансовые проблемы застройщиков, но и породили недоверие среди покупателей. Ожидания дальнейшего падения цен и опасения относительно завершения строительства удерживают многих от покупки жилья», — говорит основатель и директор агентства China MICE (Шанхай) Карина Авакова.

До этого в Госдуме предложили внедрить новый механизм жилищного кредитования.

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