Путин предложил обсудить наращивание экспортного потенциала

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета заявил о необходимости обсудить дальнейшие шаги по наращиванию экспортного потенциала страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обсудим очень важную тему, важную для наших регионов, городов, для целых отраслей экономики. Речь о дальнейших шагах по наращиванию экспортного потенциала страны», — сказал глава государства.

Он также отметил, что Российская Федерация является активным участником международной торговли, несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается отечественный бизнес. Политик добавил, что Россия развивает внешние деловые связи, расширяет их географию, укрепляет сотрудничество с «предсказуемыми надежными» партнерами, которые, как и РФ, понимают собственные национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи.

В августе правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина.

Ранее Путин назвал задачу российской экономики.