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Стали известны сроки действия нацпроекта по поддержке экспорта в РФ

Путин: нацпроект по поддержке экспорта стартует в 2025 году и пролится пять лет

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Нацпроект по поддержке экспорта будет действовать с 2025 по 2030 год. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, передает РИА Новости.

«В ходе встреч <…> с предпринимателями, неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта», — отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что уже достигнута договоренность это сделать. По словам Путина, основой для обновленного нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» должны стать «приоритеты экономического развития» и объективные глобальные тенденции.

В середине сентября в Кремле оценили идею ограничить экспорт металлов. Москва в случае принятия решения об ограничении поставок российских урана, титана и никеля на мировые рынки будет делать это очень осторожно. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее политолог отметил роль крупного бизнеса в развитии России.

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