Стало известно о росте доходов российских нефтяников

«Российский нефтегазовый сектор продемонстрировал значительный рост выручки в первом полугодии 2024 года, увеличив показатель на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков FinExpertiza.

Общий объем выручки достиг 38,3 трлн руб. Несырьевые компании также показали положительную динамику, нарастив выручку на 19,5% до 98,7 трлн руб. В результате, совокупный оборот предприятий вырос на 23,3%.

Доля нефтегазового сектора в общей выручке российских предприятий увеличилась до 28%. Это существенное изменение по сравнению с 2023 годом, когда наблюдалось снижение доли нефтегаза с 30% до 26%. Тогда выручка нефтегазовых компаний упала на 3,3%, что объяснялось снижением цен на углеводороды и уменьшением сырьевого экспорта, отметили аналитики.

Примечательно, что в 2023 году несырьевой сектор показывал более высокие темпы роста. Выручка крупных и средних предприятий в этом секторе выросла на 16,4%, в то время как общие доходы российского бизнеса увеличились на 10,5%. Такая динамика была обусловлена бюджетным стимулированием несырьевого сектора, особенно в обрабатывающей промышленности и металлургии.

Накануне стало известно, что Турция сократила импорт российской нефти вдвое из-за планового ремонта крупнейшего нефтеперерабатывающего завода STAR. Объем закупок снизился с 400-450 тыс. баррелей в сутки до менее 200 тыс. Несмотря на это, страны продолжают укреплять экономические отношения, стремясь увеличить товарооборот до $100 млрд.

Ранее Индия нацелилась на экономическое лидерство к 2030 году.