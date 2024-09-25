Евросоюз увеличил импорт российского железа вопреки санкциям

«Согласно данным Евростата, в июле текущего года страны Евросоюза увеличили закупки железа и стали из России на 39,6% по сравнению с июнем, достигнув объема в €227 млн. Об этом пишет РИА Новости.

Однако за первые семь месяцев 2024 года общий экспорт этих металлов из России в ЕС составил €1,7 млрд, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по импорту стала Италия, нарастившая закупки в 2,5 раза до €105 млн.

За ней следуют Бельгия с ростом на 25% до €43 млн и Чехия, увеличившая импорт на 40% до €28 млн. Общий объем закупок металлов странами ЕС у России в июле достиг €430 млн, что на €83 млн больше, чем в июне. Несмотря на общее снижение импорта за семь месяцев, июльский рост показывает возобновление интереса европейских стран к российским металлам.

До этого стало известно, что китайские производители стали планируют экспортировать более 100 млн тонн металла в ЕС в 2024 году, что стало самым высоким показателем с 2016 года. Этот рост экспорта уже привел к введению тарифов на импорт стали в ряде стран и усилил торговые трения на мировом рынке.

Ранее Россия существенно сократила выплавку стали.