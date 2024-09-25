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В России готовят реформу гостиничного сектора

Решетников: классификация отелей станет всеобщей и прозрачной

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Depositphotos

Министерство экономического развития РФ планирует внести существенные изменения в систему классификации гостиниц. Это заявление прозвучало в ходе выступления главы ведомства Максима Решетникова на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

Для отелей категории от нуля до двух звезд предлагается ввести систему самообследования и самодекларации. Это позволит избежать излишней бюрократии и снизить финансовую нагрузку на бизнес.

«У нас сейчас 250 классификаторов, во многих из них по одному человеку занято. Мы понимаем, что это плата за бумажку», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Для гостиниц уровня от трех до пяти звезд планируется сохранить серьезную процедуру классификации. При этом особое внимание будет уделяться репутационной ответственности организаций и специалистов, проводящих оценку.

Отдельно рассматривается вопрос о новых регионах России. Минэкономразвития готово разработать специальные переходные периоды для внедрения системы классификации на этих территориях, учитывая их особенности.

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