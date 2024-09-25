Минэкономразвития предложило создать единую систему регулирования цифровых платформ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что ведомство предложило создать единую систему регулирования цифровых платформ. Об этом сообщает ТАСС.

«Обратились в аппарат правительства сделать единую систему регулирования цифровых платформ, в том числе агрегаторов такси, турагрегаторов», — поделился министр.

До этого Решетников говорил, что инфляция в стране прошла пик в начале июля и в настоящее время замедляется. По его словам, в следующем году замедление инфляции продолжится.

Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция по итогам текущего года составит 7,3%, в 2025 году — 4,5%, в 2026 году — 4%.

Специалисты Росстата сообщали, что инфляция в России за неделю с 10 по 16 сентября была 0,1%, в годовом выражении она составила 5,46%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.