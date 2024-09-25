Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько стоит встретить Новый год в Юго-Восточной Азии

АТОР: встретить Новый год в Юго-Восточной Азии можно от ₽250 тысяч за двоих

close
Shutterstock

Цены на новогодние туры в Юго-Восточную Азию стартуют от 250 тыс. рублей на двоих. Об этом пишет АТОР.

Дешевле всего россиянам будет встретить Новый год в Индонезии. Сейчас можно приобрести турпакет на Бали от 250,7 тыс. рублей на двоих на 9 ночей.

Новогодний отдых во Вьетнаме и Малайзии обойдется заметно дороже. Стоит ориентироваться на сумму от 305 тыс. рублей за двух человек. Позволить себе Новый год на Филиппинах смогут путешественники с бюджетом минимум 350 тыс. рублей.

Мировой туризм в 2024 году практически вернулся к допандемийному уровню. В январе — июле международный турпоток оказался всего на 4% ниже значения за аналогичный период 2019-го. Азия восстанавливается медленнее других макрорегионов: по итогам первых семи месяцев турпоток составил 82% от доковидного показателя. Между тем странам Ближнего Востока и Африки уже удалось превысить результаты 2019-го.

Ранее стало известно, сколько иностранцев посетили Россию с начала года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами