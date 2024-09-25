Стало известно, сколько стоит встретить Новый год в Юго-Восточной Азии

Цены на новогодние туры в Юго-Восточную Азию стартуют от 250 тыс. рублей на двоих. Об этом пишет АТОР.

Дешевле всего россиянам будет встретить Новый год в Индонезии. Сейчас можно приобрести турпакет на Бали от 250,7 тыс. рублей на двоих на 9 ночей.

Новогодний отдых во Вьетнаме и Малайзии обойдется заметно дороже. Стоит ориентироваться на сумму от 305 тыс. рублей за двух человек. Позволить себе Новый год на Филиппинах смогут путешественники с бюджетом минимум 350 тыс. рублей.

Мировой туризм в 2024 году практически вернулся к допандемийному уровню. В январе — июле международный турпоток оказался всего на 4% ниже значения за аналогичный период 2019-го. Азия восстанавливается медленнее других макрорегионов: по итогам первых семи месяцев турпоток составил 82% от доковидного показателя. Между тем странам Ближнего Востока и Африки уже удалось превысить результаты 2019-го.

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