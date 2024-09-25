России предрекли рекордные продажи мазута в сентябре

Экспорт мазута из России по итогам сентября может составить порядка 852 тыс. баррелей. Если все запланированные партии будут отправлены к концу месяца, объемы достигнут самого высокого уровня с февраля 2022 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Vortexa.

Основная часть сентябрьских поставок направляется в Азию. Более того, в ближайшие месяцы ожидается увеличение поставок российского мазута в этот регион.

Накануне стоимость мазута на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 1,65%, достигнув 30 108 рублей за тонну. Между тем цены на бензин продолжили снижаться. Так, АИ-92 по итогам торгов во вторник, 24 сентября, подешевел до 60 505 рублей за тонну (-0,62%), АИ-95 — до 66 645 рублей за тонну (0,38%).

Ранее Европа начала наращивать закупки дизеля с Ближнего Востока.