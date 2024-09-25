Эксперт спрогнозировал курсы доллара и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс юаня составит около 13 рублей, доллара — 92 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций»

Денис Буйволов.

«Однако уже со вторника можно ожидать продолжения рублевого ослабления под действием изменений баланса экспортно-импортной компоненты, когда экспорт снижается в стоимостном и количественном выражении, а импорт продолжает восстанавливаться и вместе с ним — спрос на инвалюту. В курс с временным лагом может транслироваться резкое снижение цен на нефть конца августа-начала сентября», — сказал эксперт.

Он допустил, что в начале октября юань может закрепиться ближе к 13,3 рубля, доллар — на уровне 93-94 рублей. Основной силой, сдерживающей девальвацию нацвалюты, остается жесткий курс денежно-кредитной политики Банка России, заключил Буйволов.

В настоящее время на стороне рубля может эпизодически выступать фактор налогового периода – компании могут заранее готовиться к фискальным платежам, продавая на рынке дополнительные объемы инвалюты, указывали в «БКС». Пик налогового периода придется на 30 сентября.

По данным Мосбиржи на 10:29 мск 25 сентября, юань стоит 13,12 рубля. Доллар на внебиржевом рынке оценивается в 92,82 рубля.

Ранее эксперт предрек укрепление рубля в ближайшее время.