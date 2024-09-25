Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» увеличилась на 10 млрд рублей, до 37 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ «РВБ».

В «РВБ» указали, что текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила «ВБ Девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет 37 млрд рублей. До этого компания сообщала, что «ВБ Девелопмент» не выполнила обязательства по договорам на сумму 27 млрд. Wildberries намерена взыскать ранее выплаченные авансы в судебном порядке.

Согласно сообщению компании, юристы «РВБ» уведомили «ВБ Девелопмент» об отказе от текущих договоров и начали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой компании, которая выступит техническим заказчиком при возведении логистических центров.

20 сентября восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries выступили с открытыми письмами, заявив о готовности продолжить строительство и завершить проекты в срок, несмотря на заявление топ-менеджмента компании «ВБ Девелопмент» о приостановке возведения складов маркетплейса в России и в странах СНГ.

Участники нападения на офис Wildberries решили отправиться на СВО.