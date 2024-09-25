Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» увеличилась

Cумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» выросла до 37 млрд рублей

close
Alexsey t17/Shutterstock

Сумма претензий Wildberries к «ВБ Девелопмент» увеличилась на 10 млрд рублей, до 37 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries и Russ «РВБ».

В «РВБ» указали, что текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила «ВБ Девелопмент» для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет 37 млрд рублей. До этого компания сообщала, что «ВБ Девелопмент» не выполнила обязательства по договорам на сумму 27 млрд. Wildberries намерена взыскать ранее выплаченные авансы в судебном порядке.

Согласно сообщению компании, юристы «РВБ» уведомили «ВБ Девелопмент» об отказе от текущих договоров и начали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой компании, которая выступит техническим заказчиком при возведении логистических центров.

20 сентября восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries выступили с открытыми письмами, заявив о готовности продолжить строительство и завершить проекты в срок, несмотря на заявление топ-менеджмента компании «ВБ Девелопмент» о приостановке возведения складов маркетплейса в России и в странах СНГ.

Участники нападения на офис Wildberries решили отправиться на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами