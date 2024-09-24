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Стоимость бензина на бирже в РФ продолжила падение

Биржевые цены на бензин АИ-95 и АИ-92 продолжают снижаться

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за сутки снизилась на 0,62%, до 60 505 руб. за тонну. Менее значительно дешевеет бензин АИ-95 — на 0,38%, до 66 645 руб. за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость летнего дизельного топлива сократилась на 0,05%, до 61 067 руб. за тонну, сжиженных углеводородных газов — на 0,5%, до 31 108 руб. за тонну. Мазут подорожал на 1,65%, до 30 108 руб. за тонну.

Биржевые котировки АИ-95, которые непрерывно росли в июне-июле, приступили к снижению в начале сентября на фоне дешевеющей нефти. С начала месяца стоимость АИ-95 на СПбМТСБ снизилась на 6%.

«Несмотря на снижение оптовых цен на бензин в сентябре, операторы АЗС терпят убытки при продаже АИ-95 третий месяц подряд. Опрошенные «Ъ» участники рынка ожидают, что чистая маржа продаж АИ-95 на АЗС может выйти в плюс во второй половине октября при сохранении тенденции на снижение стоимости топлива. Однако на оптовые цены могут повлиять активизировавшиеся ремонты на НПЗ», — пишет газета.

До этого стало известно, что Европа начала наращивать закупки дизеля с Ближнего Востока.

Ранее Запад продолжил скупать российское топливо.

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