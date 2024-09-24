Стало известно о росте госдолга России

Госдолг России вырастет до 18% ВВП к 2027 году, но останется на экономически безопасном уровне ниже 20%. Об этом пишет пресс-служба Минфина РФ.

Проект бюджета на 2025-2027 годы формировался с учетом обеспечения структурной сбалансированности.

«Мы прогнозируем общий дефицит на уровне 1% ВВП в год, который будет финансироваться преимущественно за счет заимствований», — сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По данным Минфина, дефицит бюджета составит 0,5% ВВП в 2025 году, 0,9% — в 2026 году и 1,1% — в 2027 году. Для его финансирования планируется привлечь 4,8, 5,1 и 5,3 трлн руб. соответственно.

Силуанов подчеркнул, что приоритетами бюджета станут социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение военных расходов и достижение технологического лидерства. На поддержку регионов ежегодно будет выделяться свыше 3 трлн руб.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о продолжающемся росте доходов бюджета. В 2025 году они увеличатся почти на 12% до 40,296 трлн руб. По его словам, подготовка главного финансового документа страны завершается, и трехлетний бюджет со всеми сопутствующими документами вскоре будет внесен в Госдуму.

Ранее в бюджете заложили средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам.