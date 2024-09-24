В РФ увеличат финансирование программы маткапитала

Около 1,7 трлн руб. планируется выделить на программу материнского капитала в России в период с 2025 по 2027 год. Об этом пишет ТАСС cо ссылкой на Минфин РФ.

Ведомство отмечает, что размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.

«В проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрено около 1,7 трлн руб. на выплаты материнского капитала. Кроме того, запланирована выплата остатка средств маткапитала, если он не превышает 10 тыс. руб.», — заявил представитель Минфина РФ.

Министерство также подчеркивает, что более 1,7 трлн руб. будет направлено на программы улучшения жилищных условий семей с детьми. Общие расходы «детского бюджета» превысят 10 трлн руб., из которых 4 трлн руб. предназначены для выплаты пособий.

До этого стало известно, что пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в 2024 году будут увеличены на 6,7%, а социальные пенсии — на 9,5%. Эксперт по трудовому праву Линда Рыжих отметила, что данная индексация охватит широкий круг граждан, включая получателей социальных выплат.

Ранее Силуанов сделал заявление об индексации материнского капитала.