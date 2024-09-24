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Немецкие фермеры в ярости из-за обвала цен на пшеницу

Bild: цена на пшеницу упала в ФРГ до €160 за тонну, фермеры в убытке

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Валерий Морев/РИА Новости

Немецкие фермеры бьют тревогу из-за резкого падения цен на пшеницу. Об этом сообщает издание Bild.

«Мы распродаем нашу пшеницу, которую производим в соответствии с высочайшими немецкими стандартами. В то же время в страну закачивается пшеница с Украины, которая не имеет никаких обязательств по доказательству использования средств защиты растений или количества удобрений. Не говоря уже об опасностях загрязнения пшеницы военными средствами», — возмущается фермер Франк Вуллекопф.

По данным издания, Украина наводнила немецкий рынок зерном из-за конфликта с Россией. Из-за резко ограниченных возможностей погрузки в Черном море значительно больше пшеницы поступает грузовиками и поездами. Предполагалось, что она будет экспортироваться дальше, однако немецкие мельницы и комбикормовые заводы покупают ее по демпинговым ценам — менее €160 за тонну.

При этом цены на хлеб и булочки не снижаются. По словам фермеров, это связано с тем, что «большие деньги зарабатываются раньше». Мукомольные предприятия и продовольственные концерны получают максимальную прибыль, в то время как традиционные пекари и земледельцы остаются в проигрыше.

Накануне стало известно, что Германия сталкивается с беспрецедентным промышленным спадом, сравнимым с послевоенным периодом. Эксперт Deutsche Bank Робин Винклер отметил, что кризис глубже и продолжительнее структурных спадов XX века, а причины включают рост цен на энергоносители и падение экспорта.

Ранее Бундесбанк предупредил о возможной рецессии в Германии.

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