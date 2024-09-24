Силуанов сделал заявление об индексации материнского капитала 

В федеральном бюджете России заложена индексация материнского капитала. Об этом во время заседания правительства РФ заявил глава Минфина страны Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Он также сказал, что в бюджете предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет менее 10 тыс. рублей.

16 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило правила направления денежных средств остатка маткапитала на получение единовременной выплаты.

Он уточнил, что семьи с детьми смогут получать остаток средств материнского капитала, если он не превышает 10 тыс. руб., как единовременную выплату. По словам главы кабмина, для этого необходимо будет подать заявление через портал госуслуг или обратиться в МФЦ, а также по почте.

22 июля президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на автомобиль.