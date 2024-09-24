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Решетников рассказал о ситуации с инфляцией в России

Глава Минэкономразвития Решетников: инфляция в РФ прошла пик в начале июля

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что инфляция в стране прошла пик в начале июля и в настоящее время замедляется. Об этом сообщает РИА Новости.

«Инфляция после пика в начале июля начала замедляться», — заявил он.

По его словам, в следующем году замедление инфляции продолжится.

«В 2026 году мы выйдем на целевой уровень», — добавил Решетников.

Минэкономразвития прогнозирует, что инфляция по итогам текущего года составит 7,3%, в 2025 году — 4,5%, в 2026 году — 4%.

По данным Росстата, инфляция в России за неделю с 10 по 16 сентября была 0,1%, в годовом выражении она составила 5,46%.

На днях заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн заявил, что решение Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики не помогает замедлить инфляцию, напротив — действия регулятора грозят стагнацией и экономическим кризисом. Это, по словам эксперта, связано с тем, что ЦБ тормозит прирост денежной массы в экономику, что уже привело к денежному голоду.

Ранее экономист Абрамов сообщил, что в российских магазинах подорожали морковь и белый хлеб.

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