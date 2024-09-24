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Россиянам пообещали падение стоимости отдыха на Черном море

РСТ: стоимость отдыха в Сочи и Крыму осенью упадет на 60%

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С конца сентября в некоторых отелях на Черном море может упасть стоимость проживания на 50-60%. Об этом пишет Российский союз туриндустрии.

Согласно информации платформы Travelline, летом 2024 года средняя цена за ночь в отелях Краснодарского края составляла 10,1 тыс. руб., а в Крыму — 8,8 тыс. руб. Однако уже в начале октября неделя в трехзвездочном «Сочи Парк Отеле» будет стоить 64,6 тыс. руб. на двоих с завтраками, что как минимум на 20% дешевле, чем в июле.

В Крыму также наблюдается снижение цен. Неделя в трехзвездочном отеле «Империал 2011» с завтраками обойдется туристам от 38,2 тыс. руб. на двоих, а в четырехзвездочном «Ялта-Интурист» — от 72 тыс. руб.

Особенно заметное падение цен ожидается в Абхазии. Отель «Абаата Пицунда» в конце сентября снижает стоимость проживания на 55%, а в начале октября — на 20% при размещении в стандартном номере и на 65% — в улучшенном.

До этого стало известно, из каких стран туристы чаще всего приезжают в Россию.

Ранее россиянина обвинили в домогательствах из-за фото, сделанного в стамбульском метро.

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