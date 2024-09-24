Посол России в Турции рассказал о шантаже бизнеса со стороны Запада

Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа бизнесменов Турции из-за сотрудничества с Россией вошел в арсенал Запада, им поступают звонки с угрозами из иностранных посольств, заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, удивляться в этой ситуации нечему. По рассказам турецких бизнесменов, им может позвонить представитель посольства одного из государств Запада, заявить о взаимодействии фирмы с Россией, а также предупредить, что за это могут последовать действия с их счетами в иностранных банках, утверждает посол.

Ерхов утверждает, что также есть примеры прессинга в рамках тренингов для турецких бизнесменов, где на примерах показывают и рассказывают, что произойдет с компаниями, попадающими в санкционный список за связи с Россией.

В начале сентября сообщалось, что банки в Турции столкнулись с усиленным давлением со стороны американских властей из-за проведения операций с РФ. США пытаются воздействовать не только на государственные турецкие банки. Также их целью стали и частные кредитные организации.

Ранее один из турецких государственных банков отказался от операций с российским рублем.