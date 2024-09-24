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Россия существенно сократила выплавку стали

WSA: выпуск стали в РФ рухнул на 11,5% в августе до 5,8 млн тонн

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Shutterstock/Factory_Easy

В августе 2024 года производство стали в России рухнуло на 11,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — до 5,8 млн тонн. Об этом сообщает World Steel Association (WSA) в свежем отчете.

За январь – август совокупный спад в российской сталелитейной отрасли достиг 4,9%, общий выпуск составил 48,5 млн тонн.

«Показатели российского стального производства катятся вниз второй месяц подряд. После июльского сокращения на 3,1% августовский результат просел еще на 500 тысяч тонн», — констатируется в отчете.

В остальных странах СНГ ситуация также оставляет желать лучшего. В августе там выплавили 7 млн тонн стали — на 8,7% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев в регионе изготовили 58,1 млн тонн (-1,8%).

На фоне российской отрасли выделяется Китай, лидер по объемам выпуска. Несмотря на годовое снижение на 10,4%, в августе он произвел 77,9 млн тонн стали. Государства Азии и Океании суммарно выдали 107,1 млн тонн (-8%).

Некоторые страны, напротив, нарастили производство стали. Индия в августе увеличила показатель на 2,6% в годовом исчислении, до 12,3 млн тонн. США прибавили 0,7%, достигнув 7 млн тонн. Страны ЕС выплавили 9,1 млн тонн, улучшив прошлогодний результат на 2,2%.

В конце августа агентство Bloomberg рассказало , что российская сталелитейная промышленность демонстрирует рост на фоне глобального спада в отрасли. Спрос на сталь в России увеличился благодаря спецоперации, стимулировавшей строительство жилья и инфраструктурные проекты.

Ранее в Европе выступили против дешевого экспорта стали из Китая.

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