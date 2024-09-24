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Программные комплексы «Роснефти» признали лучшим цифровым решением в нефтегазовой отрасли

Программные комплексы «Роснефти» победили в конкурсе цифровых решений

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Unsplash

Программные комплексы «Роснефти» «РН-Геосим» и «Гис-РН» победили в XV конкурсе «Лучшие цифровые решения для нефтегазовой отрасли» в номинации «Лучшая внутрикорпоративная разработка», сообщает пресс-служба компании.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве в рамках X федерального форума по ИТ и цифровым технологиям нефтегазовой отрасли России Smart Oil & Gas.

В программный комплекс «Роснефти» входит набор инструментов для построения геологических моделей, включая управление данными, интерактивную визуализацию и другие.

Комплекс «РН-Геосим» разработали в уфимском научном институте «Роснефти», а система «Гис-РН» — это совместная разработка научного института «Роснефти» в Томске и «Сибинтека».

В «Роснефти» отметили, что к 2025 году в «Гис-РН» появится основанный на нейросетевой модели модуль для автоматизированного дешифрирования аэрокосмоснимков, получаемых в процессе инженерных изысканий и экологического мониторинга.

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