Франция переживает самый тяжелый дефицит бюджета за свою историю

Франция сейчас переживает самый худший дефицит бюджета за всю свою историю. Об этом заявил французский министр экономики, финансов и промышленного суверенитета Антуан Арман в эфире радиостанции France Inter.

«Если не считать одного-двух исключительных кризисных лет, то мы столкнулись с наиболее тяжелым дефицитом за нашу историю. В этом плане ситуация очень серьезная», — поделился министр.

При этом Арман подчеркнул, что рост ВВП Франции обгоняет показатели Германии, которая ранее всегда являлась примером для Парижа.

По итогам 2023 года дефицит французского госбюджета составил €173 млрд.

Франция и Германия в сентябре столкнулись с новым ударом по деловой активности. Индекс деловой активности (PMI) в обеих странах упал ниже ключевой отметки в 50 пунктов, что указывает на риск рецессии в еврозоне.

До этого Европа сообщила о готовности к зиме без российского газа.

Ранее стало известно, о причинах бегства миллионеров из Британии.