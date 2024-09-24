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Росреестр планирует увеличить плату за выдачу выписок по ЕГРН

Росреестр может удвоить стоимость выписок из ЕГРН с 2025 года

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Росреестр планирует в два раза увеличить стоимость предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с начала 2025 года до 1740 рублей для физических лиц и до 5,1 тыс. для юрлиц. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

Электронные версии этих документов будут стоить 700 и 1400 рублей соответственно. В настоящее время стоимость бумажной выписки составляет 870 рублей для физлиц и 2550 рублей для юрлиц, а электронной — 350 и 700 рублей.

«Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости с 2025 года подорожает в два раза — до 920 рублей для физических и 2540 рублей для юридических лиц в бумажном виде», — говорится в проекте приказа. Электронные варианты этих документов будут стоить 580 рублей для физлиц и 1160 рублей для юрлиц.

Росреестр также планирует увеличить стоимость выписки кадастрового плана территории. Цена бумажной версии вырастет до 3480 рублей для физлиц и 10 440 рублей для юрлиц. Электронный документ обойдется в 700 и 1400 рублей соответственно.

При этом в ведомстве предусмотрели льготы для отдельных категорий граждан. Ветераны боевых действий, инвалиды и многодетные семьи смогут оплачивать только 50% стоимости выписок.

До этого россиян предупредили о риске изъятия дач.

Ранее в регионах вырос спрос на строящееся жилье.

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