ФАС выявила картельный сговор в сфере ЖКХ на сумму более 827 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила, что шесть компаний подозреваются в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Марий Эл. Об этом говорится в сообщении на сайте ФАС.

Отмечается, что возбуждено дело в отношении ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат».

Картель проходил в ходе как минимум 31 закупки, участники сговора заключили госконтракты на сумму более 827 млн рублей.

Жители ряда российских регионов ранее пожаловались на заметный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги после плановой индексации тарифов 1 июля. В некоторых случаях увеличение составило 15–20% и более. В Минстрое России отметили, что индексация проводится в рамках инфляции и с учетом затрат на ремонт и модернизацию объектов ЖКХ. При этом в ФАС напомнили о действующих мерах поддержки граждан, включая субсидии на оплату коммунальных услуг для семей с низким доходом.

Ранее эксперт рассказал, по каким пунктам в платежках за ЖКХ чаще всего обманывают граждан.