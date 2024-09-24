Visa обвинили в нарушении конкуренции на рынке платежей

Министерство юстиции США готовится подать антимонопольный иск против платежной системы Visa, обвиняя компанию в антиконкурентном поведении. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Компания в 2021 году раскрыла в нормативном документе, что антимонопольное подразделение Минюста запросило информацию о потенциальных нарушениях антимонопольного законодательства, запрещающего антиконкурентные соглашения и монополистическое поведение», — пишет издание.

Гражданское расследование было сосредоточено на бизнесе Visa по обслуживанию дебетовых карт в США, а также на конкуренции в других платежных сетях и методах оплаты. В прошлом году компания заявила, что федеральные прокуроры запросили дополнительные документы в рамках этого расследования.

Visa уже заявляла о сотрудничестве с Минюстом и в 2021 году утверждала, что ее «практики в сфере дебетовых карт в США соответствуют применимым законам».

Антимонопольные ведомства также проверяли конкурентов Visa. В частности, Mastercard в прошлом году достигла соглашения с Федеральной торговой комиссией США об урегулировании обвинений в том, что компания незаконно заставляла продавцов направлять платежи по дебетовым картам через свою платежную сеть.

До этого глава НСПК Дмитрий Дубынин заявил, что карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота в России, а развитие финтеха ускорило рост отечественной системы «Мир», которая продолжит расширять свое присутствие в будущем.

Ранее в Турции начали обсуждать возвращение системы «Мир».