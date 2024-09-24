Стало известно, как уговорить продавца снизить цену на авто или квартиру

Уговорить продавца снизить цену на автомобиль или квартиру можно, указав на недостатки товара, заявил клинический психолог Артем Тараянц. Его слова приводит News.ru.

«Изучите все недостатки товара, укажите продавцу на каждый из них и предложите скинуть цену», — советует эксперт.

Тараянц также рекомендовал заранее изучить рынок и найти похожие предложения за более низкую цену, чтобы можно было использовать это в свою пользу во время торга. Кроме того, не нужно проявлять внешнюю заинтересованность товаром.

«Укажите продавцу на аналогичные предложения за более низкую цену и необходимость подумать. Не стесняйтесь», — дал совет психолог.

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