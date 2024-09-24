Стало известно о желании Киева поставить энергосистему под прямой контроль

Бывший руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой прямой контроль. Об этом пишет Politico.

«Офис... хочет поставить энергосистему Украины под свой прямой контроль... а это, по его мнению, чревато...» — пишет издание.

Кудрицкий отметил, что речь может идти о централизации власти.

Он добавил, что если бы «Укрэнерго» не работало самостоятельно последние два с лишним года, то ситуация была бы плачевной.

«Я могу гарантировать, что мы бы не пережили самую суровую зиму, которую когда-либо переживал оператор энергосистемы», — отметил Кудрицкий.

2 сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что украинские власти уволили занимавшего на тот момент пост руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. По мнению депутата, причиной такого решения стало желание некоторых высокопоставленных чиновников, в том числе заместителя руководителя офиса президента Украины Ростислава Шурмы и министра энергетики Германа Галущенко, взять в свои руки все финансовые потоки. Сам Кудрицкий заявлял, что его увольнение не связано с плохой защитой энергообъектов. Исполняющим обязанности председателя правления «Укрэнерго» стал Алексей Брехт.

Ранее послы G7 обратились к Украине с требованием по «Укрэнерго».