Российские банки начали отказываться принимать неидеальные доллары

Российские банки стали отказываться принимать у населения наличные доллары в неидеальном состоянии. Об этом сообщает газета «Известия».

Финансовая организация может не принять купюру с маленьким пятнышком, потертостью или следом от воды, даже если ранее продала ее в таком состоянии клиенту.

В отделениях банков объяснили, что причина такой политики заключается в том, что сами клиенты не хотят покупать неидеальные доллары после массовых отказов в приеме старых и подпорченных купюр за границей.

«Ранее их (испорченных купюр. — прим. ред.) прием шел для отправки за границу для обмена. Сейчас из-за санкций внешние рынки для российских банков закрыты, а на внутреннем — такие купюры также не востребованы. Поэтому банки принимают для обмена только качественные банкноты», — пояснили в ВТБ.

Летом россияне активно избавлялись от наличных долларов и евро. Продажи валюты на 20-30% превышали покупки.

Ранее эксперт допустил скачки курса доллара в октябре.