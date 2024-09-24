Стало известно, кому из россиян чаще всего отказывают в микрозаймах

Уборщики стали лидерами по числу отказов среди россиян, подававших заявки на микрозаймы летом этого года. Уровень одобрения заявок этих специалистов оказался наименьшим — 43,6%. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (есть у «Газеты.Ru»).

В топ-5 лидирующих по отказам вошли также охранники (уровень одобрения — 44,7%), мерчендайзеры (46,6%), воспитатели (47,8%), кассиры (48,3%).

За последний год уровень одобрения займов вырос у водителей (+8,3 процентных пункта, до 59,5%), сотрудников технической поддержки (+7,9 п.п., до 57,1%), курьеров (+7,7 п.п., до 57,8%), работников склада (+7,4 п.п., до 56,2%), строителей (+7,1 п.п., до 57,6%).



«Для кредиторов важное значение имеет размер доходов, определяющий общую платежеспособность заемщиков. В свою очередь, от него так или иначе зависит их уровень долговой нагрузки, который также необходимо учитывать при принятии решения о выдаче займа», — отметил

генеральный директор Moneyman Александр Пустовит.

Исследование было проведено в сентябре. В рамках него аналитики сервиса проанализировали более 300 тыс. заявок работающих россиян на займы летом 2023-го и 2024 годов.

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