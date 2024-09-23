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Российские банки увеличили прибыль на 42%

Центробанк сообщил, что прибыль российских банков в августе выросла на 42%

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Чистая прибыль банков в России в августе увеличилась на 42% по сравнению с июлем и составила 435 млрд рублей. Об этом сообщил Центробанк РФ, передает «Интерфакс».

Рост прибыли банков связывают со снижением курса рубля к евро и доллару на 7% и 5% в августе, а также укреплением юаня к доллару и евро на 4 и 6% соответственно. При этом отмечается, что основная прибыль банковского сектора сократилась с 264 млрд рублей до (до 257 млрд рублей из-за роста отчислений в резервы на 35 млрд рублей. При этом чистые процентные доходы банков увеличились на 26 млрд руб.

В свете всего вышеперечисленного число прибыльных банков выросло с 250 до 261, а их доля от общего числа банков – с 79% до около 82%.

В марте 2024 года прибыль ЦБ РФ за 2023 год превысила 140 млрд рублей после шести лет убытков.

На протяжении последних нескольких лет Банк России демонстрировал исключительно убытки. В 2022 году убыток ЦБ составил 721,7 млрд рублей, годом ранее — 26,3 млрд рублей.

Ранее ЦБ продлил ограничения на выводы средств из РФ со счетов брокеров.

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