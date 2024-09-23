Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили о планах ЕС по сокращению поставок газа из РФ

Захарова: ЕС намерен сократить поставки газа из РФ за счет импорта из-за океана

close
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Евросоюз планирует сократить поставки российского газа, нарастив импорт сырья из-за океана. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на доклад экс-главы Европейского Центробанка и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги о будущем конкурентоспособности Евросоюза. Из него следует, что по итогам 2023 года цены на газ в ЕС оказались на 345% выше, чем в США. При этом расходы объединения на импорт топлива составили €390 млрд, что на 90% больше средних показателей 2017-2021 годов.

Также Захарова отметила, что Норвегия в прошлом году получила €50 млрд, а Россия — €30 млрд.

«О выручке остальных экспортеров стыдливо умалчивается. В чем же причина? Уж не в желании ли скрыть доходы заокеанского партнера и цену его «солидарности» с Европой в деле избавления от российского газа?» — сказала представитель МИД РФ.

По словам дипломата, данные факторы не мешают европейским чиновникам призывать к дальнейшему сокращению поставок российского газа. Для компенсации ЕС планирует наращивать импорт сырья из-за океана, подчеркнула Захарова.

10 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину к концу года. Журналисты предположили, что соглашение между Москвой и Киевом о транспортировке российского газа в Европу не будет продлено до истечения срока его действия в декабре.

Ранее Европа сообщила о готовности к зиме без российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами