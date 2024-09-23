Аудитория детского мобильного приложения СберКids достигла двух миллионов человек

Аудитория детского мобильного приложения СберКids за год выросла вдвое и достигла 2 млн человек. При этом наиболее заметный рост пользователей (200 тыс. человек) произошел за последний месяц. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

В компании отметили, что в среднем несовершеннолетние клиенты Сбера тратят 3,2 тыс. рублей в месяц и 1 тыс. рублей снимают наличными. В основном дети совершают покупки в супермаркетах, на маркетплейсах и в кафе.

Финансовые продукты были специально разработаны для клиентов банка 6–13 лет с учетом их потребностей и интересов. Это не детские сервисы внутри взрослых приложений, а самостоятельные продукты, которые оформляются на детей, уточнили в Сбере.

В банке напомнили, что юные клиенты могут самостоятельно выбрать дизайн детской СберКарты.

К новому учебному году галерея дизайнов пополнилась коллекцией, разработанной с детским блогером Владом А4.

Также теперь можно заказать стикер в такой же стилистике.

В приложении СберКids дети могут открыть свою копилку. Ребенок может добавить фото и описание желанной покупки, указать необходимую сумму и отслеживать прогресс.

Когда нужная сумма будет собрана, в приложении появится сообщение: «Ура! Ты накопил на мечту».

При этом банк начисляет проценты на хранящиеся на счете деньги.

Если родители покупают ребенку сим-карту с тарифом СберКids от СберМобайла, интернет-трафик при пользовании детским приложением не расходуется.

По словам начальника Управления СберКids Сбербанка Кирилла Бессонова, перед началом учебного года Сбер обновил детское приложение.

Новую версию могут установить пользовали и с андроидами, и с айфонами.

«Мы учли потребности юных клиентов и изменили интерфейс, добавили возможность менять темы и аватары, структурировали разделы. Все это сделано для того, чтобы детям было интереснее пользоваться приложением, удобнее управлять деньгами на своей карте, проще обучаться финансовой грамотности», — рассказал Бессонов.

Ранее приложение СберКids и детская СберКарта были признаны лучшими на рынке по итогам исследования Frank RG «Детский банкинг в России 2024».