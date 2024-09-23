Эксперт предрек укрепление рубля в ближайшее время

В ближайшее время курс юаня опустится ниже 13 рублей, а доллара — ниже 92 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Рубль в начале недели сохраняет умеренную слабость к китайской валюте. Юань на Мосбирже отметился на отметке 13,16 рубля. При этом индикаторы срочного рынка указывают на небольшое укрепление позиций российской валюты к доллару. Вероятно, на стороне рубля может эпизодически выступать фактор налогового периода – компании могут заранее готовиться к фискальным платежам, продавая на рынке дополнительные объемы инвалюты. Пик налогового периода придется на 30 сентября», — отметил эксперт.

Он добавил, что при этом базовый баланс факторов остается не в пользу рубля – российский экспорт сокращается как в стоимостном, так и в количественном выражении, в то время как импорт восстанавливается по мере налаживания импортерами альтернативных товарных каналов и механизмов расчета. От более существенного ослабления рубль сдерживают высокие ставки в экономике и некоторое восстановление цен на нефть, заключил Шепелев.

По данным Мосбиржи, на 15:42 мск 23 сентября, юань стоит 13,12 рубля. Доллар на внебиржевом рынке оценивается в 93 рубля.

Ранее эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.