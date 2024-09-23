Эксперт предположил, как ЕС сможет защитить себя от китайского импорта

Из-за стоимости ресурсов европейская сталь не сможет конкурировать с более дешевой из КНР. В этом случае ЕС может ввести заградительные пошлины. Об этом РИА Новости рассказал главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов.

«Ждем запретов на поставку стали из Китая либо антимонопольных пошлин в 150-200%», — предположил Худалов.

По данным Financial Times, Китай в этом году может экспортировать свыше 100 млн тонн стали. Это вызвало панику среди европейских производителей, которые обратились к властям с просьбой о помощи.

«Боролись с Россией, получили экспансию Китая. Было очевидно, что удорожание энергоресурсов в ЕС на фоне конфликта с Россией поставит европейскую базовую промышленность в крайне невыгодные условия», — подытожил Удалов.

Он отметил, что с 2026 года «углеродное регулирование» может помочь европейцам вернуть часть рынка. Однако Китай активно инвестирует в экологичные технологии и сертификацию.

В конце августа агентство Bloomberg рассказало , что российская сталелитейная промышленность демонстрирует рост на фоне глобального спада в отрасли. Спрос на сталь в России увеличился благодаря спецоперации, стимулировавшей строительство жилья и инфраструктурные проекты.

Ранее глобальный рынок начал готовится к новому переделу.