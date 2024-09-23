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ОАЭ может стать новым центром производства полупроводников

WSJ: TSMC и Samsung могут построить заводы в ОАЭ на $100 млрд

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bosch-presse.de

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Samsung Electronics рассматривают возможность строительства крупных заводов по производству чипов в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, представители компаний недавно посетили ОАЭ для обсуждения строительства современных производственных мощностей в ближайшие годы. Проекты находятся на ранней стадии и могут столкнуться со значительными препятствиями.

Общая стоимость заводов может превысить $100 млрд. Финансирование планируется осуществлять за счет средств ОАЭ и суверенного инвестфонда Mubadala.

«Мы открыты для обсуждения путей развития полупроводниковой промышленности, но сосредоточены на текущих проектах глобального расширения и пока не имеем новых инвестиционных планов», — заявил представитель TSMC.

В середине августа стало известно, что китайская компания AMEC подала в суд на Пентагон из-за включения в черный список. AMEC утверждает, что ее несправедливо связали с Народно-освободительной армией Китая, что нанесло ущерб бизнесу и репутации.

Ранее в США рассказали о планах Intel производить военные чипы для Пентагона.

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