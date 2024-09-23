Крупнейшие экономики еврозоны столкнулись с новым ударом по деловой активности в сентябре. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные S&P Global.

Индекс деловой активности (PMI) в Германии и Франции упал ниже ключевой отметки в 50 пунктов, что указывает на сокращение экономики.

Композитный PMI Германии снизился до 47,2 пункта — самого низкого уровня за семь месяцев. Во Франции показатель упал до 47,4 с 53,1 в августе, что оказалось значительно ниже прогнозов аналитиков.

«Опрошенные компании отмечают повышенную осторожность среди клиентов и связанную с этим сдержанность в инвестициях. Беспокойство о состоянии экономики называется одним из факторов», — сообщает S&P Global.

Евро отреагировал на эти данные снижением, торгуясь на уровне $1,1106. Доходность 10-летних немецких облигаций упала на четыре базисных пункта.

Главной проблемной зоной остается Германия, где Бундесбанк предупредил о возможности легкой рецессии. Производственный сектор страны страдает от слабого спроса, что может привести к закрытию заводов. Индекс PMI в производственном секторе Германии упал до минимума за год.

«Спад в производственном секторе усилился, что уничтожает надежды на быстрое восстановление», — отметил Сайрус де ла Рубиа, главный экономист Hamburg Commercial Bank.

Франция, в свою очередь, столкнулась с резким падением активности в сфере услуг после неожиданного роста, связанного с Олимпиадой в Париже. Индекс в этом секторе упал до 48,3 с 55 в августе.

До этого автопрому ЕС предрекли судьбу Детройта — бывшего промышленного гиганта США, который стал городом-призраком. Эксперты связывают это с отказом от российских энергоносителей и неэффективностью «зеленой» экономики, что усугубило кризис.

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