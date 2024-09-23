ЦБ продлил ограничение на вывод средств из РФ

Центробанк России сохранил действующие ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан и иностранцев из дружественных стран. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По информации ЦБ РФ, россияне и физлица-нерезиденты из дружественных государств по-прежнему смогут перевести на зарубежные счета не более $1 млн или эквивалент в другой валюте в течение месяца. Кроме того, остаются в силе лимиты на денежные переводы через платежные системы — не более $10 тыс. в месяц.

«Суммы переводов определяются по официальному курсу иностранных валют к рублю на дату получения банком поручения об операции», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор также уточнил, что работающие в России иностранцы, в том числе из недружественных стран, сохраняют право на перевод за границу средств в размере своей зарплаты. При этом для неработающих в РФ физлиц-нерезидентов из недружественных государств, а также для юрлиц из таких стран продолжает действовать запрет на перевод средств за рубеж.

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