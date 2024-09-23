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В Европе выступили против дешевого экспорта стали из Китая

Металлурги ЕС призвали к новой системе тарифов против дешевого экспорта из Китая

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Shutterstock/FOTODOM

Европейские цены падают ниже себестоимости производства из-за избытка предложения на мировом рынке. Об этом пишет Financial Times.

Европейские сталелитейные компании обратились к торговым чиновникам с призывом решить проблему роста китайского экспорта стали, что привело к снижению европейских цен ниже себестоимости производства.

Необходима новая комплексная система тарифов для решения проблемы искажающего рынок влияния глобальных избыточных мощностей и защиты отечественных производителей, пострадавших от слабого спроса и высоких энергозатрат, заявили производители и основной торговый орган Европы Financial Times.

Китай, крупнейший в мире производитель стали, как ожидается, экспортирует в этом году более 100 млн тонн металла, больше, чем в любом году с 2016 года. Этот всплеск уже вызвал торговые трения и побудил несколько стран ввести тарифы на импорт.

Прямой китайский экспорт в Европу невелик с момента введения защитных мер на некоторые стальные изделия в 2018 году, но отрасль заявила, что страдает от косвенных последствий более высокого импорта из других регионов.

В конце августа агентство Bloomberg рассказало , что российская сталелитейная промышленность демонстрирует рост на фоне глобального спада в отрасли. Спрос на сталь в России увеличился благодаря спецоперации, стимулировавшей строительство жилья и инфраструктурные проекты.

Ранее Китай ответил на заградительные пошлины Канады в отношении электромобилей

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