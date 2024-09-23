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Запад в два раза урезал финансовую помощь Украине

«Ведомости»: Запад лишил Украину половины финансирования

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Западные страны уменьшили вливания в украинский бюджет в два раза, сделали вывод «Ведомости» на основе данных минфина республики за первую половину 2024 года.

Согласно публикации, в первом полугодии Запад профинансировал 27% расходов госбюджета страны, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 50%. Речь идет о сокращении западной помощи с $19,1 млрд до $10,6 млрд. При этом бесплатные внешние трансферты (средства, предоставляемые одним бюджетом другому) уменьшились в шесть раз — с $6,1 млрд до $1 млрд. Кроме того, Киев планировал получить в этом году извне $37 млрд займов для почти полного покрытия дефицита бюджета, но пока собрал лишь четверть необходимой суммы.

«Ведомости» отмечают, что на этом фоне растет нагрузка на бюджет страны: на обслуживание долговых обязательств потребовалось в шесть раз больше денег (в 2024-м расходы выросли с $900 млн до $5,2 млрд), что превышает суммарные траты на здравоохранение, образование и экономику.

«Особенно напряженным должен был быть сентябрь. В этом месяце пришлось бы отдать $2,8 млрд, тогда как ранее на обслуживание внешних долгов уходило $146 млн в месяц, а в 2023 г. — по $110 млн», — сообщает издание.

13 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 75%. Несмотря на это, в стране хотят увеличить зарплатный фонд чиновников.

Ранее в минобороны Украины рассказали, сколько тратят на военные нужды.

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