Ипотечным заемщикам пообещали, что страховки для них подешевеют

Цена страховки для ипотечных заемщиков из-за отмены льготной программы под 8% не вырастет. Наоборот, полисы могут подешеветь в 2025 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дала директор по развитию ипотечного страхования СК «Росгосстрах» Виктория Лессар.

«Цены за последний год снизились на 15-20% из-за демпинговой политики отдельных компаний. Мы ожидаем, что тренд на демпинг сохранится в связи с падением выдачи ипотечных кредитов. Это усугубит конкуренцию между компаниями посредством «переманивания» клиентов за счет дисконтов. Никакой зависимости между ставками по кредиту и страховыми тарифами нет. Величина тарифа зависит от типа приобретаемой недвижимости (квартира или загородный дом), ее технических и качественных характеристик (квартира в новом монолитном доме или старом с деревянными перекрытиями)», — сказала Лессар.

Она добавила, что помимо страхования объекта недвижимости зачастую страхуются жизнь и здоровье заемщика, поэтому тариф по личному страхованию будет зависеть от возраста (чем старше человек, тем дороже страхование) и пола заемщика (для женщин зачастую страховки дешевле, чем для мужчин аналогичного возраста), состояния его здоровья, профессии и занятия профессиональным спортом.

Лессар привела пример. Допустим, семья купила небольшую квартиру в Новой Москве за 10 млн рублей и 3 млн рублей внесла в качестве первоначального взноса. Стоимость страховки будет определена из остатка долга перед банком — 7 млн рублей и вышеописанных факторов. Здесь есть один нюанс — если дом только строится, будут застрахованы жизнь и здоровье заемщика. Когда дом будет сдан, помимо страхования жизни заемщик будет обязан застраховать свое жилье от риска повреждения и гибели. Если кредит на 7 млн рублей для покупки жилья в Новой Москве оформляет заемщик 35-40 лет, полис будет стоить около 15 тыс. рублей на год.

Льготная ипотека под 8% перестала действовать в России с 1 июля 2024 года.

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