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Норвежская компания передумала экспортировать водород в Германию

Equinor отказалась от экспорта водорода в Германию из-за дороговизны

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Depositphotos

Норвежская газовая компания Equinor отказалась от планов экспорта водорода в Германию, поскольку считает проект слишком дорогим, а спрос недостаточным. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

В публикации отмечается, что Equinor заключила соглашение с германской RWE в 2022 году, предусматривающее поставки на электростанции в ФРГ через первый в мире морской водородный трубопровод. 

По словам представителя Equinor Магнуса Франца Эйдсвольда, компания приняла решение отказаться от проекта на ранней стадии. По его словам, подобное решение является «нежизнеспособным». 

Источник издания отметил, что решение стало неожиданностью для министра экономики Германии Роберта Хабека. 

По данным Handelsblatt, Equinor будет перерабатывать природный газ в водород в Нидерландах, а уже оттуда его будет получать Германия.

В начале 2024 года сообщалось, что Финляндия, Прибалтика, Польша и Германия хотят построить водородный трубопровод из Финляндии в Восточную Европу и Германию.

Ранее во Франции впервые дали разрешение на разведку месторождений природного водорода.

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