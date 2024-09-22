В Раде сообщили об изменении бюджетного кодекса Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в бюджетный кодекс страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Президент подписал закон № 11131 — это изменения бюджетного кодекса относительно возобновления среднесрочного бюджетного планирования в местных бюджетах», — написал парламентарий.

Железняк уточнил, что изменения бюджетного кодекса были запрошены Всемирным банком (ВБ). По словам депутата, подобное решение стало одним из условий для предоставления Украине $700 млн.

20 сентября депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что дефицит бюджета Украины в следующем году запланирован в размере $37,6 млрд или порядка 19,4% ВВП. По ее словам, в 2025-м Киев рассчитывает получить от партнеров финансовую поддержку в размере $944 млн.

В этот же день депутат Верховной рады Нина Южанина рассказала, что бюджет Украины на следующий год предполагает существенный рост фонда зарплаты чиновников — до 75% в отдельных ведомствах. Парламентарий отметила, что самый большой рост зарплатного фонда запланирован в Бюро экономической безопасности — 75%.

Ранее Зеленский подписал закон о дополнительных средствах на военные нужды.