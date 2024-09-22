Инвестиции в арендное жилье стали выгоднее

Сроки окупаемости арендных квартир в России сократились на 2,1 года за девять месяцев 2024 года, составив в среднем 15,8 года. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

По данным аналитиков портала, доходность жилья, приобретаемого на вторичном рынке для сдачи в аренду, увеличилась на 0,7 процентных пункта, достигнув 6,3% годовых. Эксперты рассчитали показатели, основываясь на средних ценах покупки и арендных ставках в каждом регионе, не учитывая расходы арендодателей на ремонт, коммунальные платежи и налоги.

«Арендный бизнес в России стал выгоднее, поскольку с начала года арендная плата росла быстрее, чем цены на вторичном рынке», — пояснил Луценко.

Исследование выявило, что наибольшая доходность арендного жилья на вторичном рынке наблюдается в Ижевске — 8,7% при сроке окупаемости 11,5 года. За ним следуют Череповец (8,6% и 11,6 года) и Астрахань (8,5% и 11,7 года).

В столице, где цены на недвижимость растут быстрее арендных ставок, доходность составляет 3,9% при сроке окупаемости 25,6 года. В Санкт-Петербурге эти показатели равны 5,3% и 18,8 года соответственно.

Луценко отметил, что покупка квартиры для сдачи в аренду на вторичном рынке выгоднее, чем приобретение новостройки: «Покупная цена меньше, а арендная плата ненамного ниже, чем в новом доме. В среднем по стране доходность новостройки составляет 5,4%, окупаемость — 18,6 года».

До этого стало известно, что в июле 2024 года завершились льготные ипотечные программы, что привело к росту объемов выдачи ипотек в июне. Экономист Татьяна Куликова прогнозирует спад спроса в ближайшие месяцы.

Ранее рынок новостроек в России оказался в ипотечной ловушке.